Россия
09:16, 25 сентября 2025Россия

Стало известно о возможной скрытой военной активности у границ России

Депутат ГД Картаполов: Европа может скрытно развертывать системы ПВО у границ РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

У границ России странами Европы может вестись скрытая военная активность. О возможных действиях Евросоюза стало известно из заявления депутата Госдумы, главы оборонного комитета Андрея Картаполова, его слова приводит ТАСС.

По словам парламентария, прикрытием для скрытных действий являются обвинения в адрес Москвы о якобы имевшем место нарушении воздушного пространства европейских государств. Картаполов отметил, что «под прикрытием этой болтовни» Европа может скрытно развертывать системы ПВО и авиацию.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию и уже фиксируем перемещение ряда самолетов из Франции, из Великобритании», — заявил депутат.

Ранее российский политолог Алексей Чеснаков заявил о возможном начале нового этапа военного конфликта на Украине, в ходе которого снимаются все ограничения на жесткие удары.

