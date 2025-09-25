Силовые структуры
12:01, 25 сентября 2025Силовые структуры

Слитки золота и серебра нашли под полом выезжающего из России автобуса

ФТС: Золото и серебро на 22 млн рублей пытались вывезти контрабандой в Китай
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФТС России

На Дальнем Востоке таможенники пресекли контрабанду золотых и серебряных слитков стоимостью 22 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

В пункте пропуска Забайкальск при досмотре выезжающего в Китай автобуса был обнаружен тайник между полом и багажным отделением. Там лежали свертки с драгоценным металлом. Иностранный водитель сказал, что ему их передал незнакомец и попросил вывезти из страны за пять тысяч юаней.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину из Китая с радиоактивными картами.

