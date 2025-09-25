Слова Трампа о возврате территорий Украиной разошлись с оценками разведки

Bloomberg: Слова Трампа о возвращении Украиной территорий противоречат разведке

Слова президента США Дональда Трампа о способности Украины отвоевать территории в ходе конфликта идут вразрез с оценкой разведывательных служб стран союзников. Об этом сообщает Bloomberg.

«Его утверждение о том, что Украина при поддержке Европы может вернуть 20 процентов своей территории, также противоречит большинству оценок разведки союзников», — сказано в сообщении.

По данным разведывательных служб, на которые ссылается издание, наиболее реалистичным сценарием на текущий момент является затяжной застой.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза готова не только вернуть свои территории, но потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия участвует в конфликте уже более трех лет, что «не делает ей чести» и якобы выставляет «бумажным тигром».