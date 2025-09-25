Спасавшей детей от беспилотников ВСУ россиянке выписали штраф

В Краснодарском крае спасавшей детей от дрона ВСУ матери выписали штраф

В Краснодарском крае спасавшей детей от украинских беспилотников матери выписали штраф. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Женщина приехала в Приморско-Ахтарск на семейное торжество. По дороге город был атакован беспилотниками, два из них сбили в непосредственной близости от машины, которой управляла россиянка. Увидевшая взрывы россиянка нажала на педаль газа и покинула место падения обломков.

Через некоторое время женщина получила штраф за превышение скорости на том самом участке дороги, где она прибавила скорость из-за опасности беспилотников. Россиянка обратилась в суд, где смогла доказать, что иного способа защитить своих детей у нее не было.

Тем временем ВСУ продолжают наносить удары по Краснодарскому краю. 24 сентября украинские войска атаковали Новороссийск и Туапсе. В обоих городах есть пострадавшие. Прокомментировавший удар по Новороссийску генерал Айтеч Бижев заявил, что, несмотря на зафиксированные в городе прилеты, система противовоздушной обороны отработала хорошо. По его словам, последствия атаки могли быть «гораздо хуже».