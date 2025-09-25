Спасавший козу мэр снял кота с дерева

В Иркутской области мэр Николай Хрычов спас кота, застрявшего на дереве

Мэр Чунского района Иркутской области Николай Хрычов, ранее вытащивший застрявшую в заборе козу, спас кота с дерева. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Хрычова, он узнал о проблеме от местной жительницы. Она написала ему в социальных сетях, что животное застряло на дереве. Кот так долго ждал помощи, что уже даже не кричал. «И как человек, который в округе отвечает за все, я, конечно, поспешил на помощь. И просто жалко было беднягу», — объяснил мэр.

Хрычов рассказал, что привлек к спасательной операции нужную технику, снял кота с дерева и спустил его на землю. Кот не спешил уходить от спасателей, вероятно, испытывая шок. Хрычов обратился к хозяевам потерявшегося питомца и попросил их его забрать.

Мэр не впервые отличился любовью к животным. Известно, что год назад он сам спас козу, застрявшую в заборе на детской площадке. «Домой целой компанией приходят то коровы, то собаки», — добавил Хрычов, рассказывая про свои отношения с животными.

Ранее сообщалось, что на Сахалине медведи массово выходят к населенным пунктам и даже пришли к дому мэра Южно-Сахалинска. «В этом году они просто ошалели. Ходят, как к себе домой», — пожаловался на них один из местных жителей.