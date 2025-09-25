Больше тысячи домов под Петербургом оказались под угрозой сноса

1,2 тыс домов вблизи водоводной системы Петергофа оказались под угрозой сноса

Больше тысячи домов под Санкт-Петербургом грозит снос. Демонтаж может коснуться построек, размещенных вдоль водопроводной системы фонтанов Петергофа, передают 47news.

Решения о сносе начали выносить в отношении собственников частных домов в поселке Низино и Оржицы. Местные постройки признают самовольными на основании того, что участки расположены в 250-метровой охранной зоне объекта культурного наследия, где капитальное строительство запрещено. Однако в правах на собственность ограничения не прописаны, возражают домовладельцы.

Позднее местные власти опубликовали новый документ, уточняющий границы охранной зоны. Окончательное решение было принято Министерством культуры. Спасти дома от сноса можно было бы, если разрешенное расстояние до построек сократили, однако процесс утверждения новых границ был приостановлен, а суды встали на сторону муниципальных властей. В постановлениях о демонтаже сроки ограничивают сентябрем 2026 года. Аргументы сельчан не принимаются: суд настаивает, что перед покупкой участка граждане должны были выяснить границы защитных зон на публичной кадастровой карте, а о начале строительства уведомить администрацию.

Вице-губернатор Ленобласти по культуре Владимир Цой пояснил, что вопрос обновления границ охранной зоны должен решаться на федеральном уровне, и даже в случае их изменения не все собственники смогут отстоять свои дома. «Замечу, есть участки, где дома построены совсем вплотную к охранной зоне, и там перспектив отстоять свои дома может и не быть», — заявил он.

Ранее стало известно о возможном сносе мемориала защитникам Белого дома в Москве. Летом вблизи него началась стройка нового жилого комплекса. Памятник является народным — вместо него власти намерены поставить официальный, но в другом месте.