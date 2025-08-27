Мемориал защитникам Белого дома оказался под угрозой сноса

Народный мемориал защитникам Белого дома могут снести из-за нового ЖК

Стройка нового жилого комплекса (ЖК) в Москве поставила под угрозу существование мемориала защитникам Белого дома. Об этом «Ведомостям» рассказал первый секретарь московского горкома КПРФ Виктор Царихин.

Новый ЖК на 57 тысяч «квадратов» возводится на месте бывшего стадиона «Красная Пресня» вблизи народного мемориала защитникам Белого дома. Памятник является неофициальным и представляет собой ансамбль из нескольких объектов, включая кресты, тумбы с газетами и транспаранты. Строительство началось летом. Пока что забор, огораживающий площадку, обходит мемориал, доступ к нему открыт для посетителей.

Вместо народного мемориала власти намерены поставить официальный, но в другом месте. «Очень много было разных мемориалов, муралов. Теперь будет один хороший, большой. Место выбрано достойное. Без памятника никто людей не оставит», — поделился с изданием депутат муниципального округа Пресненский Сергей Одинцов. Новый монумент хотят поставить в начале улицы Дружинниковской.

Впервые о возведении официального памятника защитникам Белого дома задумались в 2021 году. По словам пресненских депутатов, инициатива принадлежит местным жителям. За облик будущего памятника на портале «Активный гражданин» проголосовали более 130 тысяч москвичей. По результатам опроса большинство выбрало вариант с крупными цифрами 1993. Проект был разработан народным художником России Салаватом Щербаковым.

Идею переноса памятника раскритиковал один из участников событий депутат Госдумы трех созывов, ректор РГТЭУ, а тогда сопредседатель Фронта национального спасения Сергей Бабурин. По его мнению, существующий мемориал можно реконструировать, но демонтаж конструкций является настоящим покушением. «На мой взгляд, наиболее перспективный вариант — это обновление часовни, построенной в 1996 году по благословлению святейшего патриарха Алексия II, и поклонного креста. Все остальное от лукавого», — заявил Бабурин.

Ранее в Госдуме предложили вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку ради восстановления «исторической справедливости». За восстановление монумента перед бывшим зданием КГБ высказались в том числе Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и Захар Прилепин. Дискуссия ведется с 2021 года, когда было объявлено голосование. Выбор стоял между кандидатурой Дзержинского и князя Александра Невского. Впоследствии опрос решили завершить.