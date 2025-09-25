Стала известна цель ночных ударов по Украине

Целью ночных ударов по Украине стала железнодорожная инфраструктура

Целью ночных ударов Вооруженных сил (ВС) России по Украине стала железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«(...) россияне сегодня снова нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в разных областях Украины», — сказано в публикации.

Отмечается, что удары были нанесены по железной дороге в Николаевской области. В Винницкой области были обесточены несколько участков путей. Поезда следуют с большой задержкой.

Ранее сообщалось, что армия России нанесла удар при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по подземному штабу полигона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинская армия потеряла до 300 человек личного состава.