Стало известно о личных переговорах фон дер Ляйен с Трампом из-за России

Politico: Фон дер Ляйен вела переговоры с Трампом для увеличения давления на РФ

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен вела прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом, добиваясь от него увеличения давления на Россию. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Теперь два лидера регулярно общаются. Трамп осыпает фон дер Ляйен комплиментами, такими как "фантастическая" и "потрясающая", и европейские дипломаты считают, что их взаимное расположение играет свою роль в ухудшении позиции Трампа в отношении Путина», — сказано в сообщении.

При этом в Европейском союзе (ЕС) не исключают, что Трамп может в любой момент снова изменить позицию в отношении РФ, действуя в собственных интересах. «Он все равно будет делать то, что хочет», — сказал один чиновник ЕС.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) готова не только вернуть свои территории, но и, возможно, «пойти еще дальше».

Также американский лидер сообщил, что российская экономика находится якобы в «ужасном состоянии» из-за конфликта на Украине. «Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается», — выразил мнение Трамп.