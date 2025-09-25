Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:38, 25 сентября 2025Мир

Стало известно о личных переговорах фон дер Ляйен с Трампом из-за России

Politico: Фон дер Ляйен вела переговоры с Трампом для увеличения давления на РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен вела прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом, добиваясь от него увеличения давления на Россию. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Теперь два лидера регулярно общаются. Трамп осыпает фон дер Ляйен комплиментами, такими как "фантастическая" и "потрясающая", и европейские дипломаты считают, что их взаимное расположение играет свою роль в ухудшении позиции Трампа в отношении Путина», — сказано в сообщении.

При этом в Европейском союзе (ЕС) не исключают, что Трамп может в любой момент снова изменить позицию в отношении РФ, действуя в собственных интересах. «Он все равно будет делать то, что хочет», — сказал один чиновник ЕС.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) готова не только вернуть свои территории, но и, возможно, «пойти еще дальше».

Также американский лидер сообщил, что российская экономика находится якобы в «ужасном состоянии» из-за конфликта на Украине. «Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается», — выразил мнение Трамп.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил секретные данные о якобы планируемом наступлении ВСУ. Что об этом известно?

    Россиянин расправился с женщиной из-за отказа выполнить работу

    Раскрыты способы избежать миллионных потерь из-за дачи

    Молдавии предрекли захват власти и введение диктатуры

    Китайцев оставили ночевать на полу в аэропорту после столкновения их самолета с российским

    Московских водителей призвали быть осторожными на фоне заморозков

    Спасавшей детей от беспилотников ВСУ россиянке выписали штраф

    Глава Крыма обратился к жителям из-за проблем в регионе и попросил «набраться терпения»

    Apple раскрыла тайну царапин на iPhone 17 Pro

    Названа неожиданная альтернатива энергетикам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости