Стало известно о неожиданном решении Алисы Фрейндлих

Олег Басилашвили сообщил, что Алиса Фрейндлих решила уйти из спектакля БДТ

Народная артистка России Алиса Фрейндлих решила больше не выходить на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ). Об этом KP.RU сообщил со ссылкой на ее коллегу Олега Басилашвили.

Ее партнер по постановке «Лето одного года» и близкий друг Фрейндлих рассказал, что спектакль не поставили в афишу после долгого перерыва из-за просьбы 90-летней актрисы.

«В сентябре должен был состояться спектакль с Алисой Бруновной и со мной. Но она отказалась дальше работать, видимо, ей это тяжело. К сожалению, она не сможет дальше работать на сцене по ряду причин, в том числе медицинского характера», — заявил Басилашвили.

Ранее стало известно, что народной артистке СССР Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством».