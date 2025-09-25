Мир
14:32, 25 сентября 2025Мир

Стало известно о разногласиях НАТО в вопросе применения силы против России

CNN: В НАТО нет единого мнения в вопросе применения силы против истребителей РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В НАТО нет единого мнения по вопросу применения силы против российских истребителей в случае их захода в воздушное пространство стран альянса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Между союзниками в НАТО существуют разногласия по поводу того, следует ли альянсу закрепить в качестве стратегии право сбивать российские истребители, которые нарушают воздушное пространство НАТО», — говорится в сообщении телеканала.

По данным CNN, на заседании стран — участниц Североатлантического альянса ряд государств, в частности Польша и Эстония, выступили за применение силы при любых нарушениях воздушного пространства. В то же время Германия и ряд южноевропейских стран призвали к более сдержанному подходу, опасаясь обострения ситуации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса. «Да, я так считаю», — ответил он на соответствующий вопрос.

