Стало известно об активном наступлении России в Днепропетровской области

РФ начала активные наступательные действия в сторону Днепропетровской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Украинский военный с позывным «Алекс» сообщил, что армия России начала активные наступательные действия в направлении Днепропетровской области почти по всей линии фронта на этом участке. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Противник перебросил значительное количество резервов не только на Добропольское, но и на Покровское направление», — заявил собеседник издания.

По его словам, за счет этого, в частности, противник несколько дней назад начал активные наступательные действия в сторону Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль село Калиновское в Днепропетровской области.

    Все новости