Минобороны показало карту освобожденных в 2025 году территорий

Минобороны опубликовало карту освобожденных в 2025 году территорий
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

За 2025 год российские войска освободили более 4 700 квадратных километров территории в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав в Telegram-канале соответствующую карту.

Как подчеркнули в ведомстве, в Донецкой народной республике под контроль России перешло более 3 308 квадратных километров, в Луганской народной республике — более 205 квадратных километров. Кроме того, было освобождено 542 квадратных километра в Харьковской области и более 261 — в Запорожской области. В Сумской и Днепропетровской областях Вооруженные силы России взяли под контроль 223 и 175 квадратных километров соответственно.

«За указанный период в зоне проведения специальной военной операции освобождены и перешли под полный контроль Вооруженных сил РФ 205 населенных пунктов», — добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль село Калиновское в Днепропетровской области.

