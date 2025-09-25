Стало известно об отправке поляков и болгар на сложные участки ЛБС

Депутат Водолацкий: ВСУ отправляют поляков и болгар на сложные участки ЛБС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют на наиболее сложные участки линии боевого соприкосновения (ЛБС) подразделения, укомплектованные солдатами из Польши и Болгарии. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

По словам Водолацкого, сегодня в рядах украинской армии воюют целые подразделения, состоящие из граждан стран НАТО — отмечается, что они отправляются на передовую для боевого слаживания и испытания новой техники и вооружений.

Ранее стало известно, что сотрудник военного корпуса из Днепра был замешан в организации выезда военнослужащих Вооруженных сил Украины за пределы страны.