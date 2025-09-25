Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:01, 25 сентября 2025Бывший СССР

Стало известно об отправке поляков и болгар на сложные участки ЛБС

Депутат Водолацкий: ВСУ отправляют поляков и болгар на сложные участки ЛБС
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Rachel BoÃŸmeyer / dpa / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют на наиболее сложные участки линии боевого соприкосновения (ЛБС) подразделения, укомплектованные солдатами из Польши и Болгарии. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

По словам Водолацкого, сегодня в рядах украинской армии воюют целые подразделения, состоящие из граждан стран НАТО — отмечается, что они отправляются на передовую для боевого слаживания и испытания новой техники и вооружений.

Ранее стало известно, что сотрудник военного корпуса из Днепра был замешан в организации выезда военнослужащих Вооруженных сил Украины за пределы страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил секретные данные о якобы планируемом наступлении ВСУ. Что об этом известно?

    Гоблин призвал Россию перенимать опыт США в одном вопросе

    Чиновники США доложили Трампу о планируемом наступлении ВСУ

    59-летняя Синди Кроуфорд снялась в рубашке на голое тело для журнала

    В Киеве увидели для республиканцев повод занять сторону Украины после слов Трампа

    Генерал описал работу ПВО в Новороссийске словами «могло быть хуже»

    Кимаковский рассказал о минировании украинскими войсками детских тел

    S.T.A.L.K.E.R. 2 получила крупное обновление

    Россиянка описала девушек в Южной Корее словами «всегда и везде чистят зубы»

    У осужденного «стрелка из Бибирево» нашли сотни пуль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости