Сын Алибасова объяснил скандальный случай с отцом и «Кротом»

Сын Бари Алибасова объяснил случай продюсера с «Кротом» ссорами с возлюбленной
Андрей Шеньшаков

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Сын продюсера Бари Алибасова Бари-младший считает, что основатель группы «На-На» мог выпить средство для очистки труб «Крот» из-за конфликтов со своей возлюбленной Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом он сообщил в интервью teleprogramma.org.

«Я считаю, что из-за нервных срывов с Лидией Николаевной он тогда бахнул "Крота". Со здоровьем у него не очень хорошо, но у Лидии Николаевны хуже. Поэтому ничего страшного», — признался Алибасов-младший.

4 июня 2019 года Алибасов был госпитализирован с ожогами пищевода четвертой степени. Выяснилось, что он якобы перепутал жидкость для очистки труб с соком. После инцидента сын Алибасова признавался, что боится за психическое здоровье отца.

Ранее стало известно состояние продюсера Бари Алибасова на фоне слухов об угрозе слепоты.

