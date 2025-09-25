Рядом со слетевшей с трассы машиной нашли изрезанного россиянина

Под Ульяновском мужчина убил таксиста, сел за руль и попал в ДТП

В Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту расправы над 42-летним таксистом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, утром 25 сентября в Чердаклинском районе в машину к таксисту сел 45-летний житель и во время поездки нанес водителю не менее четырех ударов ножом, после чего сам сел за руль. Однако вскоре на повороте мужчина попал в ДТП, не справившись с управлением и слетев с трассы. Его госпитализировали, также рядом с машиной нашли таксиста без признаков жизни.

