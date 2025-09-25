Трамп представил лидерам арабских стран новый мирный план по Газе

FT: Президент США Трамп представил новый план урегулирования конфликта в Газе

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран новый план урегулирования конфликта в секторе Газа. На эту тему американский президент высказался в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Financial Times (FT).

В материале указано, что его ключевым элементом, который связан с вопросами безопасности, является идея отправки в Газу воинского контингента из арабских и мусульманских государств. Военнослужащие, в свою очередь, будут оказывать поддержку в стабилизации ситуации после завершения боевых действий.

Кроме того, в предложении Трампа предусмотрено одномоментное освобождение всех заложников, которые удерживаются ХАМАС.

Говоря об израильской армии, глава США указал, что она должна вернуться на позиции периода временного перемирия, которое действовало с января по март. Далее, когда арабо-мусульманский контингент сформируется, солдаты армии Израиля полностью покинут анклав.

План Трампа также подразумевает, что жители Газы останутся жить на своих местах, а ХАМАС, в свою очередь, не будет принимать участия в управлении территорией. Для этого будет сформирован специальный орган, который должен будет следить за соблюдением установленных правил.

Ранее, 21 сентября, Палестину официально признала Великобритания. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия, Португалия и Франция. Ряд других стран после этого анонсировал планы признать палестинскую государственность.

