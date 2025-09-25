Мир
08:18, 25 сентября 2025Мир

Трамп возмутился возможностью погибнуть из-за случившегося на Генассамблее ООН

Трамп заявил, что мог погибнуть с женой на внезапно вставшем эскалаторе в ГА ООН
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper . Reuters

Американский лидер Дональд Трамп возмутился организацией встречи в Генассамблее (ГА) ООН. Свои ретензии президент США описал в соцсети \.

По его словам, он и первая леди Мелания Трамп могли погибнуть из-за внезапно вставшего эскалатора в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, на котором супруги поднимались на встречу.

«Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом на острые металлические ступени эскалатора — только благодаря тому, что крепко держались за поручни. В противном случае последствия могли быть катастрофическими», — написал глава Белого дома.

Всего Трамп предъявил три претензии по итогам своего визита, заявив о «тройном саботаже» его пребывания на ГА ООН. Помимо аварийной остановки эскалатора, он остался недоволен сломанным телесуфлером и пропавшим звуком во время его речи. Американский президент написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором призвал организацию провести расследование.

