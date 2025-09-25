Журналист Боуз: Трамп обманул Киев, заявив о возможности вернуть территории

Американский лидер Догальд Трамп обманул жителей Украины, заявив, что у них есть возможность не только вернуть утраченные территории, но и силами Вооруженных сил республики (ВСУ) захватить новые. В этом главу Белого дома уличил ирландский журналист Чей Боуз, он написал об этом в соцсети X.

«Украина не только собирается вернуть “всю свою территорию к границам 1991 года”. Она собирается пойти еще дальше и снова вторгнуться в Россию?» — с иронией спросил журналист. По словам Боуза, смешно и это заявление, и тот факт, что украинцы могут действительно в это верить.

Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского удивили слова Трампа о способности Киева вернуть территории. Он также предположил, что президент США больше не поддерживает идею территориального обмена между Россией и Украиной в рамках мирного процесса.

