Трампу посоветовали перейти к действиям вместо критики ООН

Болтон: Трамп должен реформировать ООН, а не просто выступать с трибуны

Президент США Дональд Трамп должен реформировать ООН, а не просто выступать с критикой международной организации с трибуны. Об этом заявил бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в статье для The Washington Post (WP).

«Риторические выпады не улучшат ситуацию в учреждении, которое нуждается в серьезных изменениях», — говорится в публикации.

Болтон отметил, что некоторые из замечаний Трампа действительно обоснованы, и именно сейчас, когда ООН исполняется 80 лет, нужно обратить внимание на недостатки и придумать способы их исправить.

По мнению экс-советника Трампа, Вашингтон должен оценить достоинства каждого из агентств, входящих в громоздкую систему ООН.

«Система устойчива — она умеет театрально возмущаться любыми оскорблениями в свой адрес, продолжая вести дела в обычном режиме. Выступления на ходу, даже если они длятся как у Трампа, просто происходят и проходят, как и весь остальной воздух, который десятилетиями циркулировал в штаб-квартире ООН», — заключил Болтон.

Ранее Дональд Трамп написал письмо генеральному секретарю ООН, в котором потребовал расследовать «тройной саботаж» его визита в Генассамблею. Он пожаловался на сломанные эскалатор и телесуфлер, а также на проблемы со звуком во время выступления.