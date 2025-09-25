Трое молодых россиян раскопали могилу друга ради помощи девушке

В Пензенской области задержаны трое молодых людей, раскопавшие могилу друга. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.
По данным канала, друзья распивали алкоголь. В какой-то момент одна девушка предложила им раскопать могилу мертвого друга, чтобы проверить, действительно ли в ней находится именно он. За это она обещала заплатить им 10 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области следователи возбудили уголовное дело о самоуправстве и аферах при захоронении.