Трое молодых россиян раскопали могилу друга ради помощи девушке

Под Пензой задержаны 3 друзей, раскопавших могилу своего друга за 10 тыс. рублей

В Пензенской области задержаны трое молодых людей, раскопавшие могилу друга. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

По данным канала, друзья распивали алкоголь. В какой-то момент одна девушка предложила им раскопать могилу мертвого друга, чтобы проверить, действительно ли в ней находится именно он. За это она обещала заплатить им 10 тысяч рублей.

