Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:15, 25 сентября 2025Силовые структуры

Трое молодых россиян раскопали могилу друга ради помощи девушке

Под Пензой задержаны 3 друзей, раскопавших могилу своего друга за 10 тыс. рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Irina Borsuchenko / Shutterstock / Fotodom

В Пензенской области задержаны трое молодых людей, раскопавшие могилу друга. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

По данным канала, друзья распивали алкоголь. В какой-то момент одна девушка предложила им раскопать могилу мертвого друга, чтобы проверить, действительно ли в ней находится именно он. За это она обещала заплатить им 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области следователи возбудили уголовное дело о самоуправстве и аферах при захоронении.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший президент Франции отреагировал на пятилетний приговор

    Аналитик спрогнозировал скорое изменение цен на российский бензин

    Стало известно о неожиданном решении Алисы Фрейндлих

    Певица Джессика Симпсон назвала любимый наряд для свиданий

    Трое молодых россиян раскопали могилу друга ради помощи девушке

    «Зенит» оштрафовали на полмиллиона за баннер болельщиков в адрес министра спорта России

    Названо новое место обитания скандального московского памятника

    Осужденный на 17 лет экс-чиновник Минобороны попросил суд отменить приговор

    Набиуллина призвала правительство перейти от слов к делу в одном вопросе

    Генерал возмутился переименованием населенных пунктов в Чечне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости