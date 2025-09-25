Ученые опровергли слова Трампа о вреде парацетамола

Nature: Парацетамол считается безопасным средством для снятия боли у беременных

Президент США Дональд Трамп призвал отказаться от приема парацетамола (Tylenol), заявив о его возможной связи с аутизмом. Однако в новом обзоре данных, опубликованном в журнале Nature, исследователи подчеркнули: надежных доказательств этой связи нет.

FDA действительно добавило в инструкцию к препарату предупреждение о «возможной ассоциации», но крупные исследования в Швеции и Японии показали: различия в уровне риска минимальны и исчезают при учете семейных факторов. Более того, при сравнении братьев и сестер, где один из них подвергался воздействию препарата, а другой нет, связь вовсе не обнаруживалась.

Эксперты отмечают: парацетамол остается одним из немногих безопасных средств для снятия боли и жара у беременных. Ложные страхи способны не только усилить стресс у будущих матерей, но и лишить их эффективной помощи в критический период.

Специалисты поясняют: рост числа диагнозов аутизма объясняется в первую очередь изменением критериев и повышенной осведомленностью о болезни, а не использованием лекарств вроде парацетамола.

Ранее Дональд Трамп заявил, что употребление парацетамола во время беременности может привести к развитию аутизма у ребенка.