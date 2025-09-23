Трамп назвал вызывающий у детей аутизм препарат

Трамп: Прием беременными парацетамола может привести к аутизму у детей

Американских врачей вскоре начнут уведомлять о том, что употребление ацетаминофена (парацетамола) во время беременности может привести к тому, что у ребенка разовьется аутизм. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, его цитирует РИА Новости.

«С настоящего момента FDA [Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов] будет уведомлять врачей о том, что использование ацетаминофена, более известного как Тайленол, во время беременности может быть связано с существенно повышенным риском аутизма», — сказал американский лидер.

Накануне газета The Washington Post писала, что к такому выводу американские власти пришли, изучив различные исследования на этот счет.