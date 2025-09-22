Наука и техника
03:15, 22 сентября 2025

В США захотели связать прием беременными парацетамола с аутизмом у детей

WP: В США объявят о связи приема беременными парацетамола с аутизмом у детей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Американские власти считают, что прием ацетаминофена (парацетамола) беременными женщинами повышает риск того, что у их детей разовьется аутизм. Газета The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что 22 сентября об этом объявят публично.

Соответствующий вывод был сделан, пишет газета, с опорой на различные исследования, в частности, на совместное исследование медицинского комплекса Маунт-Синай с Гарвардским университетом, в котором допускается связь между приемом препарата на основе парацетамола на ранних сроках беременности с повышенным риском развития аутизма.

Женщин хотят предупредить, что не стоит принимать подобные препараты при беременности, если у них нет повышенной температуры.

Ранее президент Трамп пообещал 22 сентября объявить о том, как США победят аутизм.

