В России отреагировали на готовность Зеленского уйти с поста после завершения конфликта

Депутат Чепа назвал слова Зеленского о готовности покинуть пост пустыми

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности покинуть свой пост после завершения конфликта являются пустыми и ничего не стоят, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своей реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Зеленский сделал соответствующее заявление в эфире Axios Show. «Если мы закончим войну с россиянами, я готов не идти. Потому что это не моя цель, выборы», — сказал он.

«Конечно, все это пустые слова Зеленского, которые ничего не стоят. Понятно, что желание остаться у руля огромное и путей назад у него не так много. Если он теряет свое место, он может потерять жизнь», — прокомментировал депутат.

До этого сообщалось, что Зеленский после блокировки украинских войск в Купянске попытался рассказать президенту США Дональду Трампу «хорошие новости» с фронта. Украинский лидер пообещал ввести американского коллегу в курс дела относительно ситуации в зоне боевых действий.

