Украинский военный Касьянов: Россия может уничтожить всю украинскую пехоту

Вооруженные силы (ВС) России могут уничтожить всю украинскую пехоту, если украинская армия не сократит отставание в производстве дронов. Об этом сообщил украинский военный Юрий Касьянов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы потеряли главное преимущество обороны, когда небольшими силами можно сдерживать натиск превосходящего противника», — прокомментировал он.

По словам Касьянова, «во всем виноваты дроны», производство которых на Украине отстает от российских и по качеству, и по количеству.

Ранее The New York Times (NYT) назвала Россию «империей дронов». Отмечается многократный рост производства и применения Россией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань».