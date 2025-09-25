В Киеве увидели для республиканцев повод занять сторону Украины после слов Трампа

WP: Слова Трампа дадут республиканцам повод занять проукраинскую сторону

Слова президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине могут дать представителям республиканской партии повод занять проукраинскую позицию. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

«Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что даже если Трамп не предпримет никаких дальнейших практических действий, его резкий и громкий переход на другую сторону даст другим республиканцам в Вашингтоне повод занять более проукраинскую позицию», — говорится в тексте статьи.

По словам собеседника издания, некоторые республиканцы воздерживаются от безоговорочной поддержки Украины, чтобы не противоречить президенту. Он подчеркнул, что теперь они могут оказаться более открытыми к сотрудничеству с Киевом.

Ранее Трамп заявил, что Россия «бесцельно» участвует в конфликте на Украине и сравнил Москву с бумажным тигром. Он также подчеркнул, якобы российская экономика находится в ужасном состоянии, а у Украины есть шансы выйти на границы 1991 года.