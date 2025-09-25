Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:17, 25 сентября 2025Мир

В Кремле описали инициативу Трампа одним словом

Песков заявил, что инициатива Трампа по биологическому оружию — блестящая
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Инициатива президента США Дональда Трампа о прекращении производства биологического оружия является блестящей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сама по себе инициатива блестящая, и, конечно, ее в Москве поддерживают», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Москва готова присоединиться к этому процессу. «Российская сторона готова участвовать в таком процессе отказа, общего отказа от биологического оружия», — отметил Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что для реализации инициативы американского лидера ее необходимо будет оформить документально на международном уровне.

Ранее Трамп заявил, что угроза потенциального применения ядерного или биологического оружия рискует уничтожить весь мир, и в том числе Организацию Объединенных Наций (ООН). Он также сообщил, что намерен возглавить глобальные усилия по прекращению производства биологического оружия.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условия своего ухода с поста президента

    Москвичей предупредили о первых заморозках

    Кариес едва не стоил студентке жизни

    В России высказались о возможном планируемом наступлении ВСУ

    Москвич заколол отверткой «жену на час» и поджег квартиру

    Армия России начала зачистку города в ДНР от бойцов ВСУ

    В Кремле высказались о Казахстане после встречи Токаева и Зеленского

    В Минобороны раскрыли подробности об атаке ВСУ в Черном море

    Частного детектива наказали за слежку за россиянином по заказу клиента

    Российский госслужащий оказался спонсором украинской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости