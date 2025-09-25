В Кремле описали инициативу Трампа одним словом

Песков заявил, что инициатива Трампа по биологическому оружию — блестящая

Инициатива президента США Дональда Трампа о прекращении производства биологического оружия является блестящей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сама по себе инициатива блестящая, и, конечно, ее в Москве поддерживают», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Москва готова присоединиться к этому процессу. «Российская сторона готова участвовать в таком процессе отказа, общего отказа от биологического оружия», — отметил Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что для реализации инициативы американского лидера ее необходимо будет оформить документально на международном уровне.

Ранее Трамп заявил, что угроза потенциального применения ядерного или биологического оружия рискует уничтожить весь мир, и в том числе Организацию Объединенных Наций (ООН). Он также сообщил, что намерен возглавить глобальные усилия по прекращению производства биологического оружия.