20:16, 25 сентября 2025

В Москве образовались сильные пробки из-за перекрытия дорог

Мария Черкасова

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

В Москве пробки достигли семи баллов из-за перекрытия дорог, об этом свидетельствуют данные «Яндекс Карт».

В Дептрансе на 19:31 пробки оценивали в восемь баллов.

В столице в четверг, 25 октября, движение в 17:52 перекрыли на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира, на внутренней стороне перед улицей Новый Арбат, на проспекте Мира в районе улицы Эйзенштейна по направлению в центр, на Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной и Сретенке.

Интенсивное движение в настоящее время наблюдается на внутренней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Нового Арбата, на внутренней стороне третьего транспортного кольца (ТТК) от Лефортовского тоннеля до Новорижской эстакады, сообщили в Дептрансе.

Ранее научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин предложил сделать все дороги платными в столице.

