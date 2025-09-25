В Москве образовались сильные пробки из-за перекрытия дорог

В Москве пробки достигли семи баллов из-за перекрытия дорог

В Москве пробки достигли семи баллов из-за перекрытия дорог, об этом свидетельствуют данные «Яндекс Карт».

В Дептрансе на 19:31 пробки оценивали в восемь баллов.

В столице в четверг, 25 октября, движение в 17:52 перекрыли на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира, на внутренней стороне перед улицей Новый Арбат, на проспекте Мира в районе улицы Эйзенштейна по направлению в центр, на Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной и Сретенке.

Интенсивное движение в настоящее время наблюдается на внутренней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Нового Арбата, на внутренней стороне третьего транспортного кольца (ТТК) от Лефортовского тоннеля до Новорижской эстакады, сообщили в Дептрансе.

Ранее научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин предложил сделать все дороги платными в столице.