В Москве произошло ДТП со смертельным исходом

В Москве произошла авария с участием двух иномарок, есть пострадавшие. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

ДТП произошло на Прибрежном проезде. Там столкнулись Chevrolet и BMW. Три человека пострадали, однако одного спасти не удалось. Двух других на данный момент экстренно везут в больницу.

На месте аварии перекрыта одна полоса движения. Данных о причине ДТП пока нет.

Ранее в Москве автомобиль скорой помощи попал в аварию. ДТП произошло в районе Ясенево. Машина медиков столкнулась с автомобилем Volvo. На опубликованных каналом кадрах микроавтобус с красным крестом лежит на боку, одна из его задних дверей распахнута.