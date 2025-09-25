Россия
11:53, 25 сентября 2025Россия

В паспорта россиян захотели внести новые обязательные пометки

В Госдуме предложили вносить данные о группе крови в паспорта россиян
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В паспорта россиян захотели внести новые обязательные пометки — речь идет о данных о группе крови и резус-факторе. Предложение внесли на рассмотрение Госдумы, передает РИА Новости.

Авторы законопроекта объяснили необходимость внесения данных в документы граждан тем, что в случае чрезвычайных происшествий и экстренных ситуаций из-за того, что данные об их группе крови и резус-факторе, как правило, содержатся исключительно в медицинских документах, которые могут быть недоступны оперативно, невозможно оказать пострадавшим надлежащую и своевременную медицинскую помощь.

Информацию о группе крови также предложено вносить в записи акта о рождении ребенка.

Ранее россиянам рассказали о последствиях редактирования фото для паспорта. Кроме того, сообщалось, что в кадре недопустимы цветные линзы и очки, оправа которых закрывает глаза.

