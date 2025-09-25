В постсоветской стране парламент самораспустился из-за выборов

В Киргизии парламент принял решение о досрочном самороспуске из-за даты выборов

Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии принял решение о досрочном самороспуске из-за близости дат парламентских и президентских выборов. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба государственного органа.

«Разница между двумя важными политическими событиями — президентскими и парламентскими выборами составляет короткий промежуток времени, поэтому в целях укрепления политической системы и стабильности в стране, инициативная группа предлагает парламенту добровольно сложить полномочия», — рассказал депутат Улан Примов.

Еще одной причиной такого решения, как отметил парламентарий, стало изменение избирательного законодательства в стране. Перед этим депутаты приняли поправки к закону о выборах президента и парламента.

Очередные выборы парламента страны должны были пройти в сентябре 2026 года, а выборы президента были намечены на январь 2027 года.