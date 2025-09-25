В речи Трампа на ГА ООН нашли интересную деталь

Made Visual Daily: Трамп посвятил самому себе почти половину выступления в ООН

Президент США Дональд Трамп посвятил почти половину своей речи на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН самому себе и своей администрации. Об этом сообщает портал Made Visual Daily.

«Почти половина речи Трампа в ООН в 2025 году была посвящена вовсе не миру, а ему самому — 198 предложений из 424, что составляет 46 процентов», — отмечается в публикации.

Согласно проведенному порталом анализу, лишь 17 процентов (72 предложения) из своей речи американский лидер уделил вопросам внешней политики. В частности, он говорил о военных конфликтах, НАТО и торговле.

Кроме того, глава Белого дома посвятил 46 предложений (11 процентов) своему возмущению нелегальной иммиграцией, а также 34 предложения (8 процентов) — критике ООН.

Также он высказался о том, что не верит в изменение климата и отвергает возобновляемые источники энергии (7 процентов, 28 предложений), осветил внутренние проблемы США (6 процентов, 26 предложений), напомнил о своем намерении обновить штаб-квартиру ООН (3 процента, 12 предложений) и немного пожаловался на технические проблемы с телесуфлером и эскалатором (1,7 процента, 7 предложений).

Ранее Трамп заявил, что написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором потребовал расследовать «тройной саботаж» его визита в Генассамблею. Он пожаловался на сломанный эскалатор и телесуфлер, а также на проблемы со звуком во время выступления.