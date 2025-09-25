В сети восхитились свадебным платьем блогерши из секонд-хенда за 700 рублей

В сети восхитились дешевым свадебным нарядом блогерши Мэделин Ньюэлл Кинг из секонд-хенда. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка продемонстрировала на размещенных кадрах белое макси-платье с расклешенными рукавами. Данный предмет гардероба оказался украшен атласными розовыми лентами и кружевом.

По словам инфлюэнсерши, она приобрела указанную одежду в благотворительном магазине за восемь долларов (примерно 700 рублей). «Платье было спрятано в отделе товаров для Хеллоуина, и когда я его увидела, у меня отвисла челюсть», — отметила автор поста, также показав фото с бракосочетания.

Зрители оценили ролик в комментариях. «Это платье словно сшито для тебя», «Прекрасная невеста», «Одно из самых красивых свадебных платьев, которые я видела», «Восемь долларов?! Ты выглядишь великолепно!», «Ты и платье шикарные!» — заявили юзеры.

