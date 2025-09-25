Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:55, 25 сентября 2025Ценности

В сети восхитились свадебным платьем блогерши из секонд-хенда за 700 рублей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @madalynnewellking

В сети восхитились дешевым свадебным нарядом блогерши Мэделин Ньюэлл Кинг из секонд-хенда. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка продемонстрировала на размещенных кадрах белое макси-платье с расклешенными рукавами. Данный предмет гардероба оказался украшен атласными розовыми лентами и кружевом.

По словам инфлюэнсерши, она приобрела указанную одежду в благотворительном магазине за восемь долларов (примерно 700 рублей). «Платье было спрятано в отделе товаров для Хеллоуина, и когда я его увидела, у меня отвисла челюсть», — отметила автор поста, также показав фото с бракосочетания.

Зрители оценили ролик в комментариях. «Это платье словно сшито для тебя», «Прекрасная невеста», «Одно из самых красивых свадебных платьев, которые я видела», «Восемь долларов?! Ты выглядишь великолепно!», «Ты и платье шикарные!» — заявили юзеры.

Ранее в сентябре блогерша Ванесса Нагель купила наряд в комиссионном магазине и удивилась его реальной стоимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший президент Франции отреагировал на пятилетний приговор

    Международные резервы России рекордно выросли

    Дочь Анджелины Джоли сняли с пирсингом после смены имиджа

    Молодая россиянка заменила паспорт и лишилась жилья и денег

    Умер легендарный английский рок-музыкант Дэнни Томпсон

    Крушение бизнес-джета из-за неудачного приземления в Южной Америке попало на видео

    Украинский телеканал дорисовал слушателей в пустом зале на выступлении Зеленского в ООН

    Макгрегор похвастался гонораром за участие в турнире UFC у Белого дома

    Xiaomi представила смартфон с двумя экранами

    Назван крадущий кальций из организма напиток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости