08:15, 25 сентября 2025

В США усомнились в умственных способностях Зеленского

Подполковник Дэвис: Зеленский не может принимать рациональные решения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский не может принимать рациональные решения. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.

«Я говорил об этом непосредственно высшим должностным лицам администрации президента Дональда Трампа: не ведите переговоры с Зеленским», — объяснил он. Эксперт добавил, что Зеленский потерял способность рационально действовать в этой ситуации.

Как подчеркнул Дэвис, украинскому лидеру, потерявшему голову и готовому воевать до последнего гражданина своей страны, нельзя доверять.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН перед полупустым залом. При этом многие места, в том числе и в первых рядах, остались незанятыми.

До этого Зеленский пожаловался, что Украина не имеет «больших и толстых ракет». По его словам, у страны не было другого выбора, кроме как производить беспилотники.

