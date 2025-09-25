Власти рассказали о ценах на куриное мясо в России

Минсельхоз: Цены производителей на куриное мясо снизились за месяц на 1,4 %

Согласно информации на 17 сентября, цены производителей на мясо кур снизились в России за месяц на 1,4 процента, составив в среднем 164,5 рубля за килограмм, а потребительские цены выросли за тот же период на 0,4 процента, до 228,5 рубля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Годовой рост цен у производителей достиг 6,8 процента, а в рознице — 4,9 процента, что ниже уровня инфляции, рассказали в ведомстве.

По данным властей, за первые семь месяцев 2025 года производство куриного мяса выросло в стране на 3,3 процента, до 3,96 миллиона тонн. «Показатели способствует сохранению стабильной ценовой динамики в пределах сезонных тенденций», — отметили в министерстве, напомнив, что для поддержки рентабельности предприятий отрасли действует комплекс мер поддержки, включающий льготное кредитование.

Ранее в Российском птицеводческом союзе опровергли информацию о наблюдающемся в стране перепроизводстве яиц, повлиявшем на снижение стоимости этого вида продукции. «Рынок стабилен, производство соответствует спросу, задачи по наращиванию объемов и снижению рыночных цен успешно выполняются», — заявила гендиректор Росптицсоюза Галины Бобылевой.

Как следует из опубликованного накануне обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации, цены на курицу и яйца перешли в России к росту, с 16 по 22 сентября прибавив соответственно 0,58 процента (с начала месяца 0,89 процента) и 1,47 процента (2,5 процента в сентябре).