Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:56, 25 сентября 2025Экономика

Власти рассказали о ценах на куриное мясо в России

Минсельхоз: Цены производителей на куриное мясо снизились за месяц на 1,4 %
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Согласно информации на 17 сентября, цены производителей на мясо кур снизились в России за месяц на 1,4 процента, составив в среднем 164,5 рубля за килограмм, а потребительские цены выросли за тот же период на 0,4 процента, до 228,5 рубля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Годовой рост цен у производителей достиг 6,8 процента, а в рознице — 4,9 процента, что ниже уровня инфляции, рассказали в ведомстве.

По данным властей, за первые семь месяцев 2025 года производство куриного мяса выросло в стране на 3,3 процента, до 3,96 миллиона тонн. «Показатели способствует сохранению стабильной ценовой динамики в пределах сезонных тенденций», — отметили в министерстве, напомнив, что для поддержки рентабельности предприятий отрасли действует комплекс мер поддержки, включающий льготное кредитование.

Ранее в Российском птицеводческом союзе опровергли информацию о наблюдающемся в стране перепроизводстве яиц, повлиявшем на снижение стоимости этого вида продукции. «Рынок стабилен, производство соответствует спросу, задачи по наращиванию объемов и снижению рыночных цен успешно выполняются», — заявила гендиректор Росптицсоюза Галины Бобылевой.

Как следует из опубликованного накануне обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации, цены на курицу и яйца перешли в России к росту, с 16 по 22 сентября прибавив соответственно 0,58 процента (с начала месяца 0,89 процента) и 1,47 процента (2,5 процента в сентябре).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ взорвался на территории российской АЭС

    Премьер Польши раскритиковал резкое заявление Трампа в адрес России

    Известная стилистка назвала самую трендовую одежду на осень

    Создан самый мощный процессор для Android-смартфонов

    Заявивший о пытках клиента адвокат навлек на себя проблемы от ФСБ

    Лидеров ЕС назвали бесхребетными посредственностями

    Водитель минивэна врезался в пару туристов в США и оставил их лежать в луже крови

    Два бандита похитили россиянина ради полумиллиона рублей

    Дерзкие слова Трампа о России не впечатлили Украину

    Россиянам спрогнозировали «космические» цены на бензин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости