Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:55, 25 сентября 2025Силовые структуры

Водитель на премиальном автомобиле попытался похитить российскую школьницу

В Лодейном Поле задержали водителя Mercedes, пытавшегося похитить школьницу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Лодейном Поле Ленинградской области задержан 38-летний водитель премиального минивэна Mercedes, развративший 16-летнюю местную жительницу и пытавшийся ее похитить. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях сексуального характера. Выяснилось, что он — активный пользователь социальных сетей. Он публикует видеоролики, в которых разъезжает на премиальных автомобилях. Правоохранители выяснили, что машина, на которой он пытался похитить школьницу, является служебной и принадлежит мусоросборной компании.

По данным канала, он приехал из Санкт-Петербурга в Лодейное Поле. Около трех часов дня на Октябрьском проспекте он подъехал к пострадавшей, которая в этот момент возвращалась домой. Он пытался насильно усадить ее в машину. В результате девочка смогла вырваться и сбежать.

Ранее сообщалось, что в Москве правоохранители задержали таксиста за развращение школьницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ взорвался на территории российской АЭС

    Премьер Польши раскритиковал резкое заявление Трампа в адрес России

    Известная стилистка назвала самую трендовую одежду на осень

    Создан самый мощный процессор для Android-смартфонов

    Заявивший о пытках клиента адвокат навлек на себя проблемы от ФСБ

    Лидеров ЕС назвали бесхребетными посредственностями

    Водитель минивэна врезался в пару туристов в США и оставил их лежать в луже крови

    Два бандита похитили россиянина ради полумиллиона рублей

    Дерзкие слова Трампа о России не впечатлили Украину

    Россиянам спрогнозировали «космические» цены на бензин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости