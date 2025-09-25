Водитель на премиальном автомобиле попытался похитить российскую школьницу

В Лодейном Поле задержали водителя Mercedes, пытавшегося похитить школьницу

В Лодейном Поле Ленинградской области задержан 38-летний водитель премиального минивэна Mercedes, развративший 16-летнюю местную жительницу и пытавшийся ее похитить. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях сексуального характера. Выяснилось, что он — активный пользователь социальных сетей. Он публикует видеоролики, в которых разъезжает на премиальных автомобилях. Правоохранители выяснили, что машина, на которой он пытался похитить школьницу, является служебной и принадлежит мусоросборной компании.

По данным канала, он приехал из Санкт-Петербурга в Лодейное Поле. Около трех часов дня на Октябрьском проспекте он подъехал к пострадавшей, которая в этот момент возвращалась домой. Он пытался насильно усадить ее в машину. В результате девочка смогла вырваться и сбежать.

