Водолаз из Красноярска отправился на Сахалин и пропал

На Сахалине пропал водолаз из Красноярска Вадим Вуколов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marjan Schmit Visser / Shutterstock / Fotodom

На Сахалине больше месяца не могут найти водолаза из Красноярска. В последний раз он выходил на связь в конце августа, сообщил источник 360.ru.

По его словам, мужчина отправился на Дальний Восток, чтобы провести подводную съемку. Известно также, что исчезнувший вел активный образ жизни — увлекается скалолазанием, плаванием и мотобайками. Сейчас о его судьбе ничего не известно.

Волонтер, занимающаяся поиском мужчины, уточнила, что пока нет подробной информации о том, где он может находиться. Друзьям водолаз сказал, что полетел на Сахалин, однако в действительности билеты взял до Владивостока.

По информации Telegram-канал Shot, мужчину зовут Вадим Вуколов, ему 63 года. Некоторые очевидцы утверждают, что видели человека, похожего на пропавшего водолаза, в городе Анива Сахалинской области. Там он сел на автобус и уехал в село Воскресенское. В тот момент мужчина якобы был пьян.

В начале сентября сообщалось о пропаже судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николая Курца.

