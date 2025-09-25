Бывший СССР
08:47, 25 сентября 2025Бывший СССР

Военблогер назвал последствия контроля ВС России над дорогой из Купянска

Рожин: Контроль над дорогой из Купянска ухудшит положение ВСУ в Петропавловке
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Контроль российских войск над дорогой, ведущей от Купянска к Петропавловке, резко ухудшит положение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последней. Об этом заявил военблогер Борис Рожин, передает ТАСС.

«Ключевое значение имеет дорога, которая проходит через Купянск на восток в направлении Петропавловки. Контроль над дорогой резко ухудшит положение гарнизона противника в Петропавловке, которая находится на левом берегу Оскола», — рассказал он.

По словам блогера, в Купянске российские военные продолжают продвигаться к центру города. Он отметил, что российские операторы дронов нарушают логистику украинских войск, а населенный пункт будут занимать в ходе постепенной зачистки жилой застройки.

Ранее в сети появилось видео удара российских фугасных авиабомб по объектам ВСУ в Купянске. Всего было сброшено три ФАБ-250.

