Военблогер назвал последствия контроля ВС России над дорогой из Купянска

Контроль российских войск над дорогой, ведущей от Купянска к Петропавловке, резко ухудшит положение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последней. Об этом заявил военблогер Борис Рожин, передает ТАСС.
«Ключевое значение имеет дорога, которая проходит через Купянск на восток в направлении Петропавловки. Контроль над дорогой резко ухудшит положение гарнизона противника в Петропавловке, которая находится на левом берегу Оскола», — рассказал он.
По словам блогера, в Купянске российские военные продолжают продвигаться к центру города. Он отметил, что российские операторы дронов нарушают логистику украинских войск, а населенный пункт будут занимать в ходе постепенной зачистки жилой застройки.
Ранее в сети появилось видео удара российских фугасных авиабомб по объектам ВСУ в Купянске. Всего было сброшено три ФАБ-250.