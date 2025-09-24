Бывший СССР
Удар трех ФАБ по Купянску попал на видео

В сеть попали кадры удара тремя ФАБ-250 по ПВД ВСУ в Купянске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Российские войска сбросили три ФАБ-250 (фугасные авиабомбы) на пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Запечатлевшее удар видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

«ФАБизация от авиации ВС РФ. Уничтожение ПВД 14-й ОМБр (Отдельная механизированная бригада — прим. «Ленты.ру») ВСУ тремя ФАБ-250 в населенном пункте Купянск», — говорится в сообщении канала.

На попавших в сеть кадрах видно, как один за другим в промышленной застройке города происходят три взрыва. После них в небо поднимаются черные столбы дыма.

Ранее на видео попал сброс трехтонной бомбы на ПВД украинской бригады в Гавриловке. Какие потери понесли ВСУ в результате удара неизвестно.

