Володин отреагировал на ужесточение закона об иноагентах и вспомнил СССР

Володин заявил, что закон об иноагентах могут ужесточать и дальше
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон об иноагентах могут ужесточать и дальше, а также вспомнил СССР. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, усиляющий ответственность иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности.

Володин заявил, что парламент будет вынужден и дальше ужесточать закон, если иноагенты не поймут, что заниматься разрушением страны нельзя. Он также заявил, что путь привлечения иностранных агентов к уголовной ответственности стал короче.

«Поэтому, коллеги, голосование поименное, но вот так же, потеряв свою страну, родину, Советский Союз, потом стали искать виноватых. Но страны не стало. Была Царская империя, наводненная тоже разными иноагентами и тому подобное, тоже потеряли. А затем какое количество жертв? Миллионы!» — сказал Володин.

Предыдущее ужесточение закона об иноагентах Госдума приняла в июне 2025 года. За неисполнение требований Минюста штрафы для граждан ужесточили до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч, а для юрлиц — до 500 тысяч рублей.

