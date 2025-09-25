Возможность «обнуления» президентских сроков Токаевым оценили

Политолог Юнеман: Токаев не станет обнулять свои президентские сроки

Стремление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева реформировать парламент может быть напрямую связано с подготовкой его будущей отставки. Об этом рассказал в разговоре с «Лентой.ру» политолог, специалист по Казахстану Роман Юнеман.

По его словам, в случае, если граждане страны проголосуют за роспуск Сената, верхней палаты парламента, в 2027 году, президент может «назначить» его главой своего потенциального преемника. У него будет как минимум два года на укрепление своих внутренних позиций, пока срок полномочий Токаева не истечет.

«Конечно, Токаев может пойти по пути обнуления сроков, как [Нурсултан] Назарбаев. Провести референдум или убедить Конституционный суд для него не проблема. Но лично я в этом сомневаюсь», — сказал Юнеман.

Референдум об упразднении Сената в Казахстане пройдет в 2027 году. Токаев сообщил о намерении провести соответствующую реформу в начале сентября. Политик считает, что она укрепит доверие граждан к государственным институтам.