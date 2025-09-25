Стала известна судьба четыре года работавшего с Украины через VPN российского депутата

Работавший с Украины забайкальский депутат Носик не вошел в новый созыв

Забайкальский депутат Михаил Носик, четыре года работавший с Украины через VPN, не вошел в новый созыв. О судьбе Носика стала известно из публикации ТАСС.

Как рассказал агентству Аркадий Громов, глава Совета Каларского муниципального округа, от которого был избран Носик, депутат не выдвигал кандидатуру на новый срок. При этом, Громов отметил, что срок полномочий работавшего с Украины Носика еще не истек.

«Но дело в том, что мы его ограничили в праве участвовать в сессиях (...) Теперь дистанционно можно принимать участие, но только лишь в пределах (...) округа», — заявил он.

Ранее Носик сообщал, что уехал на Украину еще до начала специальной военной операции, чтобы помочь родственникам с воспитанием внука, а с началом военных действий уже не смог покинуть страну из-за отсутствия украинского ВНЖ. По его словам, он пытался выехать через немецкий и турецкий Красный Крест, однако получил отказ. Он рассказал, что хочет вернуться в Россию при первой же возможности.