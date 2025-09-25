Врач назвал самую скрытную венерическую болезнь

Уролог Артур Богатырев назвал хламидиоз самым скрытным венерическим заболеванием

Врач уролог-андролог Артур Богатырев рассказал, какие инфекции, передающиеся половым путем, могут протекать без симптомов. Самое скрытное венерическое заболевание он назвал в разговоре с изданием РИАМО.

По словам врача, чемпионом по скрытности можно считать хламидиоз. Богатырев объяснил, что примерно в половине случаев он протекает у мужчин бессимптомно. Однако, несмотря на это, хламидиоз опасен для мужчин.

«Бактерии хламидий вызывают воспаление придатка яичка (эпидидимит) и самого яичка (орхит), что может привести к образованию рубцов и непроходимости семявыводящих путей. Также хламидии могут напрямую повреждать сперматозоиды, снижая их подвижность и качество ДНК», — предупредил врач.

Уролог добавил, что бессимптомно также могут протекать микоплазмоз, уреаплазмоз, а иногда и гонорея. Кроме того, долгое время могут никак не проявлять себя ВИЧ, вирус простого герпеса (ВПГ) и вирус папилломы человека (ВПЧ). При этом, как подчеркнул Богатырев, все они негативно влияют на мужскую фертильность. Чтобы избежать возможных проблем с зачатием, врач призвал регулярно проходить диагностику и сдавать ПЦР-анализ на инфекции, передающиеся половым путем.

