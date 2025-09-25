Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:21, 25 сентября 2025Забота о себе

Врач назвал самую скрытную венерическую болезнь

Уролог Артур Богатырев назвал хламидиоз самым скрытным венерическим заболеванием
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Врач уролог-андролог Артур Богатырев рассказал, какие инфекции, передающиеся половым путем, могут протекать без симптомов. Самое скрытное венерическое заболевание он назвал в разговоре с изданием РИАМО.

По словам врача, чемпионом по скрытности можно считать хламидиоз. Богатырев объяснил, что примерно в половине случаев он протекает у мужчин бессимптомно. Однако, несмотря на это, хламидиоз опасен для мужчин.

«Бактерии хламидий вызывают воспаление придатка яичка (эпидидимит) и самого яичка (орхит), что может привести к образованию рубцов и непроходимости семявыводящих путей. Также хламидии могут напрямую повреждать сперматозоиды, снижая их подвижность и качество ДНК», — предупредил врач.

Материалы по теме:
Новогодний стол — 2025: сервировка в домашних условиях. Как оформить стол в год Зеленой Деревянной змеи
Новогодний стол — 2025: сервировка в домашних условиях.Как оформить стол в год Зеленой Деревянной змеи
28 ноября 2024
Миллионы людей хотят начать новую жизнь с нового года, но у них ничего не получается. Что с этим делать?
Миллионы людей хотят начать новую жизнь с нового года, но у них ничего не получается.Что с этим делать?
1 января 2024

Уролог добавил, что бессимптомно также могут протекать микоплазмоз, уреаплазмоз, а иногда и гонорея. Кроме того, долгое время могут никак не проявлять себя ВИЧ, вирус простого герпеса (ВПГ) и вирус папилломы человека (ВПЧ). При этом, как подчеркнул Богатырев, все они негативно влияют на мужскую фертильность. Чтобы избежать возможных проблем с зачатием, врач призвал регулярно проходить диагностику и сдавать ПЦР-анализ на инфекции, передающиеся половым путем.

Ранее нутрициолог Дмитрий Баев рассказал о влиянии парацетамола на мужское здоровье. По словам врача, это популярное лекарство может повлиять на жизнеспособность сперматозоидов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Южной Кореи раскрыл «секретное оружие» Ким Чен Ына

    В Испании установили личность погибшей 20 лет назад россиянки

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала фото с обнаженными ягодицами

    Стало известно о тайном предупреждении Европы насчет ударов по самолетам

    В Кремле высказались о российско-американских отношениях на фоне заявлений Трампа о Путине

    Информацию о задержании замглавы российского региона опровергли

    Семилетний россиянин помог спастись отцу с переломами

    Врач назвал самую скрытную венерическую болезнь

    Минобороны показало карту освобожденных в 2025 году территорий

    Путин назвал время исчерпания важного ресурса России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости