Врач рассказала о видимом на ногтях признаке проблем с сердцем

Хирург Бремс: Видимые на ногте капилляры указывают на заболевание сердца
Хирург Дана Бремс рассказала о видимом на ногтях признаке сердечно-сосудистого заболевания. Как проверить у себя наличие этой проблемы, она объяснила в своем аккаунте в TikTok, пишет Daily Mirror.

По словам Бремс, для быстрой самодиагностики нужно слегка надавить на ногтевую пластину на руках или ногах. «Если заметили пульсирующие капилляры в ногтевом ложе, то это может указывать на аортальную недостаточность», — заявила врач.

Она объяснила, что это состояние возникает, когда аортальный клапан сердца не закрывается должным образом. По ее словам, в этом случае кровь хуже поступает к отдаленным частям тела, так как большая часть кровотока возвращается в сердце. Бремс добавила, что тревожный симптом на ногтях часто сопровождается одышкой, отеками и высоким давлением. По ее словам, заметив эти признаки, следует срочно обратиться к врачу, так как это грозит сердечной недостаточностью или инфарктом.

Ранее эксперт Национальной службы здравоохранения Великобритании Селина Лим рассказала, как за минуту проверить состояние здоровья. По ее словам, способность удерживать равновесие на одной ноге в течение определенного времени является маркером долголетия.

