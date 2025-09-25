Силовые структуры
10:49, 25 сентября 2025
Силовые структуры

Задержание сотрудника российской IT-компании попало на видео

ФСБ показала видео задержания сотрудника IT-компании Мордовии за госизмену
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала видео задержания 39-летнего сотрудника IT-компании Мордовии за сотрудничество с украинской разведкой. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах виден курящий мужчина, подбегают спецназовцы и надевают на него наручники. Силовики сообщают, что он задержан за госизмену.

По данным ФСБ, житель Мордовии через Telegram связался с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которому продавал данные о критически важной инфраструктуре региона. Кроме того, он выдал информацию о полицейском для его заказного убийства.

Суд заключил мужчину под стражу.

