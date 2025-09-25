Загадочному исчезновению геймера шесть лет назад нашли объяснение

Британский следователь заявил о возможной насильственной смерти пропавшего шесть лет назад геймера, чьи останки обнаружили в пещере. Об этом сообщает Daily Mail.

Смерть 30-летнего Джордана Морэя из Южного Уэльса, Великобритания, могла быть «насильственной или неестественной», как заявил коронер Эндрю Морс на слушаниях в городе Понтиприд. Геймер исчез в июле 2019 года, оставив дома включенными телевизор и игровую консоль PlayStation.

Останки Морэя 29 августа 2025 года обнаружил случайный турист в пещере Брекон-Биконс. Они оказались всего в нескольких сотнях метров от зоны первоначальных поисков. Геймер взял с собой рюкзак, куда положил орехи, банку консервированного тунца и 100 фунтов стерлингов (около 12 тысяч рублей), что, по мнению участвовавшего в поисках отставного солдата Джейсона Бирча, исключает версию о суициде. Он также купил в местном магазине бутылку воды перед исчезновением. Его внезапной загадочной смерти до сих пор не смогли найти однозначного объяснения.

Идентифицировать останки помогли стоматологические данные, поскольку тело полностью разложилось за шесть лет. «Каждый день — это агония, и я цепляюсь за надежду, что однажды он снова войдет в дверь», — говорила мать Морэя журналистам незадолго до обнаружения сына.

