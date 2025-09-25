Из жизни
03:00, 25 сентября 2025Из жизни

Дочь убитой женщины вышла замуж за сына убийцы

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Alena Gan / Shutterstock / Fotodom

В США женщина по имени Николь вышла замуж за сына человека, который жестоко расправился с ее матерью. Об этом пишет издание The Sun.

Мать Николь звали Айлин. В 2021 году она завела отношения с Айвеном Браммером — своим будущим убийцей. Чем дольше они встречались, тем хуже ладили. Мужчина пытался контролировать жизнь Айлин и часто с ней ссорился.

В 2022 году Николь познакомилась с сыном Айвена — Джастином. Он, по ее словам, был не похож на отца и пришелся ей по душе. Вскоре она рассталась со своим партнером и сошлась в Джастином.

Тем временем отношения их родителей испортились окончательно. 14 февраля 2023 года Айвен расправился с Айлин и бросил ее в канаву.

Останки нашли охотники только через 12 дней. От тела почти ничего не осталось, его обглодали животные. В январе 2024 года Айвена признали виновным и отправили в тюрьму.

По словам Николь, Джастин, как и она, не мог поверить в случившееся. Сначала ей было сложно продолжать отношения с сыном убийцы, но она осознала, что Джастин — полная противоположность своего отца. В сентябре 2024 года они поженились.

.
