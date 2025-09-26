43-летняя Наталья Подольская опубликовала видео в ультракоротком комбинезоне

Певица Наталья Подольская опубликовала видео в ультракоротком комбинезоне

Белорусская и российская певица Наталья Подольская опубликовала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике 43-летняя исполнительница запечатлела себя во время занятий в спортзале. При этом она предстала перед камерой в ультракоротком облегающем комбинезоне красного цвета, который подчеркивал ее фигуру. Кроме того, она надела белые кроссовки и собрала волосы в хвост.

В июне Наталья Подольская опубликовала видео в крошечном бикини. Певица позировала на кадрах в белом купальнике, состоящем из бюстгальтера и плавок. Помимо этого, звезда надела светлую ковбойскую шляпу и распустила волосы.