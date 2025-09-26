Адвокат ответил на требование ФСБ проверить его из-за заявления о пытках клиента

Адвокат из Владивостока Максим Сикач сделал заявление после того, как управление ФСБ по Магаданской области попросило его проверить. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Сикача, заявив о пытках своего клиента, он действовал в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката и разъяснениями Федеральной палаты адвокатов.
Об обращении УФСБ в Минюст по Приморскому краю стало известно 25 сентября. В письме говорилось, что Сикач на момент своего заявления не был допущен к участию в деле и не обладал полномочиями и правом выступать от имени обвиняемого, а значит, распространил непроверенную и недостоверную информацию.
Речь идет об одном из задержанных по делу о приготовлении к теракту. 18 сентября ФСБ сообщила, что двое мужчин распылили через забор объекта погрануправления ФСБ химическое вещество, а после изготовили емкости с зажигательными смесями, чтобы поджечь объекты погрануправления, однако были задержаны. В присутствии адвокатов задержанные дали признательные показания.