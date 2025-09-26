Адвокат ответил на требование ФСБ проверить его из-за заявления о пытках клиента

Адвокат из Владивостока Сикач ответил на просьбу ФСБ проверить его

Адвокат из Владивостока Максим Сикач сделал заявление после того, как управление ФСБ по Магаданской области попросило его проверить. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сикача, заявив о пытках своего клиента, он действовал в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката и разъяснениями Федеральной палаты адвокатов.

Об обращении УФСБ в Минюст по Приморскому краю стало известно 25 сентября. В письме говорилось, что Сикач на момент своего заявления не был допущен к участию в деле и не обладал полномочиями и правом выступать от имени обвиняемого, а значит, распространил непроверенную и недостоверную информацию.

Речь идет об одном из задержанных по делу о приготовлении к теракту. 18 сентября ФСБ сообщила, что двое мужчин распылили через забор объекта погрануправления ФСБ химическое вещество, а после изготовили емкости с зажигательными смесями, чтобы поджечь объекты погрануправления, однако были задержаны. В присутствии адвокатов задержанные дали признательные показания.